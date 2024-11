Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2024: Über 20 Farbschmierereien im Stadtteil Linden

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Linden, 03.11.2024, 17:00 Uhr - 04.11.24, 09:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag ist es im Wolfenbütteler Stadtteil Linden zu mehr als 20 Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen.

Es wurden neben diversen Gebäudefassaden, auch mehrere Garagen und Zäune, Verteilerkästen und eine Litfaßsäule sowie ein Pkw mit Farbe besprüht.

Bei den betroffenen Straßen handelt es sich um die Cranachstraße, Am Mühlenberge, Am Hillberge, Zur Schanze, Am Quählenberge, Rubensstraße, Altdorferstraße, Feuerbachstraße, Siedlung und die Neindorfer Straße.

Der Gesamtschaden wird auf über 10.000EUR geschätzt.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, unter 05331/9330.

Es wird zudem darum gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen in den betroffenen Bereichen zu überprüfen und diese gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter