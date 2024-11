Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 01./02.11.2024

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ort: 31226 Peine, Wiesenstraße, Fr., 01.11.2024 12:21

Ein 60jähriger aus Peine wollte mit seinem Pkw von der Wiesenstraße nach rechts auf den REWE- Parkplatz abbiegen. Hierbei übersah er allerdings einen entgegenkommenden 26jährigen Radfahrer aus Hannover, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zudem klagte der Radfahrer über Schmerzen an der Schulter und wurde im Anschluss in das Krankenhaus Peine verbracht. Zu erwähnen sei, dass der Verletzte, der die Wiesenstraße mit seinem Fahrrad auf der falschen Seite befuhr, sich auch nicht ganz vorschriftsmäßig verhalten hat.

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Ereignisort: 31226 Peine, Braunschweiger Straße, Fr., 01.11.2024, 21:20- 21:30

Glück im Unglück hatte eine 30jährige Frau aus Peine als eine bislang unbekannte Person ihre Balkontür aufhebelte und in der Folge in die Wohnung gelangte. Bei Erblicken der Geschädigten ergriff der Täter allerdings die Flucht und hierließ somit nur Sachschaden, da er in der kurzen Zeit offensichtlich keinerlei Gegenstände entwenden konnte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Schuhabdruckspuren des Eindringlings fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell