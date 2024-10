Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unbekannter Lkw stößt gegen Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 15.10.2024, gegen 07.00 Uhr, ist in der Kupferschmidstraße in Waldshut ein Lkw rückwärts gegen ein dahinter befindliches Auto gestoßen und hat seine Fahrt fortgesetzt. Der 25-jähriger Fahrer befand sich in der Kupferschmidstraße auf der linken Spur der dortigen Einbahnstraße. Er erkannte, wie ein Lkw rückwärts fuhr. Beim Rückwärtsfahren sei der Lkw gegen die Front des Toyotas gestoßen. Der entstandene Sachschaden soll sich auf etwa 5000 Euro belaufen. Der Lkw mit osteuropäischem Kennzeichen und einem im hinteren Bereich befindlichen grünen Stapler setzte seine Fahrt in Richtung eines im dortigen Gebiet befindlichen Baumarktes fort. Das Polizeirevier Waldshut, 07751 8316-0, bittet um Hinweise zum beteiligten Lkw.

