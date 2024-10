POL-FR: Freiburg: Unbekannter beraubt Passant auf Radweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Montag, 14.10.2024, kurz nach 10.00 Uhr, kam es in einem Gebäudekomplex in der Weinbrennerstraße zu einem Brand in einem Büroraum. Dabei wurde ein 46 Jahre alter Mann verletzt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Der 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das ...

