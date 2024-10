Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (14.10.2024, gegen 03:15 Uhr) nahm die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen fest, dem zwei Einbrüche in Gaststätten zur Last gelegt werden. Zuvor teilte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Polizei einen Einbruch in einer Pizzeria in der Friedrich-Ebert-Straße mit. Auf einer Videoaufzeichnung konnten die eingesetzten Beamten eine Person in der Gaststätte feststellen. Diese drang vermutlich durch den Hintereingang in die Räumlichkeiten ein. Während des Einsatzes nahmen die Polizisten einen Alarm aus einem anderen Restaurant am Laurentiusplatz wahr. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen eingesetzte Kräfte den Tatverdächtigen in Höhe eines Fastfood-Restaurants in der Straße Aue an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem drei Kellnergeldbörsen. Sodann wurde der 19-jährige deutsche Staatsbürger vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 19-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz am Montag, 14.10.2024, dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ.

