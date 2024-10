Polizei Wuppertal

POL-W: W Haftbefehl nach räuberischem Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend, 12.10.2024, um 12:40 Uhr ereignete sich in einem Supermarkt an der Kaiserstraße in Vohwinkel ein räuberischer Diebstahl, bei dem ein flüchtiger Mann (23) durch die Polizei festgenommen wurde. Zuvor soll der Tatverdächtige die an Waren befestigten Sicherungen entfernt und anschließend das Diebesgut in seinen Jacken- sowie Hosentaschen verstaut haben. Als er den Kassenbereich passierte, ohne die eingesteckten Waren zu zahlen, wurde er von einem 48-jährigen Ladendetektiv und einem Mitarbeiter (19) des Supermarkts angesprochen und in ein Büro geführt. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der Tatverdächtige den Ladendetektiv geschubst und den Mitarbeiter gegen seinen Kopf geschlagen haben soll. Anschließend flüchtete der 23-jährige russische Staatsbürger. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte den flüchtigen Tatverdächtigen an. Bei der Durchsuchung fand man mutmaßliches Diebesgut. Im weiteren Verlauf nahm die Polizei den Tatverdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 23-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz am Sonntag, 14.10.2024, dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Der Supermarktmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden.

