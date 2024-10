Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.10.2024, gegen 02:00 Uhr) kam es auf der Focher Straße zu einem Alleinunfall eines Pkw. Ein 27-jähriger Solinger fuhr mit seinem Ford Kuga auf der Focher Straße in Richtung Central. Kurz vor der Einmündung zur Rosenzweigstraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Ford gegen einen geparkten Renault Captur und schob diesen gegen einen Zaun. Anschließend kam der Kuga auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitt der Solinger schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol führte, wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Beide Fahrzeuge wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000 Euro.

