POL-W: W Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Samstagabend, 12.10.2024, um 12:40 Uhr ereignete sich in einem Supermarkt an der Kaiserstraße in Vohwinkel ein räuberischer Diebstahl, bei dem ein flüchtiger Mann (23) durch die Polizei festgenommen wurde. Zuvor soll der Tatverdächtige die an Waren befestigten Sicherungen entfernt und ...

