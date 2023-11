Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad sucht Besitzer

Bild-Infos

Download

Sömmerda (ots)

Bei einer Polizeikontrolle wurde am 11.10.2023 in Sömmerda in der Kölledaer Straße ein Fahrrad sichergestellt. Die Person, die mit dem Zweirad unterwegs gewesen war, gab an sich dieses ausgeborgt zu haben. Die Angaben schürten bei den Beamten erhebliche Zweifel, sodass sie das Fahrrad sicherstellten. Ermittlungen führten bislang nicht zum Eigentümer des Mountainbikes der Marke Serious Rockville in den Farben blau und schwarz. Angaben zum Sachverhalt und Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0265502 entgegen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell