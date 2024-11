Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 01.11.2024 - 09 Uhr bis 02.11.2024 -09 Uhr

Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ohne Pflichtversicherungsschutz Zeit: Freitag 01.11.2024, 15:25 Uhr Ort: L 496 zwischen Heere und Sehlde Zu der genannten Zeit fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Salzgitter-Bad auf der L 496, zwischen Heere und Sehlde, der Führer eines Kleinkraftrades auf, welcher während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 29jährige Salzgitteraner nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand für das Kleinkraftrad kein gültiger Pflichtversicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt sowie entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Zeit: Freitag 01.11.2024, 16:53 Uhr Ort: 38279 Sehlde, Hainbergstraße Zu der genannten Zeit ereignete sich in der Hainbergstraße in Sehlde ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Beim Anfahren vom Straßenrand stieß eine 75jährige Frau mit ihrem Ford gegen einen vorbeifahrenden Golf einer 81jährigen. Nach dem Zusammenstoß rollte der Ford zudem gegen einen, am Fahrbahnrand abgestellten, Volvo. An den drei Pkw entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Versuchter Betrug mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarte in zwei Fällen Zeit: Freitag 01.11.2024, 14:00 Uhr und 14:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, Am Pfingstanger und Braunschweiger Straße Zu den genannten Zeiten versuchte jeweils ein unbekannter, männlicher Täter zunächst in einem Textilwarengeschäft und später in einem Schuhgeschäft ausgewählte Ware mittels einer nicht unterschriebenen Bankkarte zu bezahlen. In beiden Fällen wurde dies durch die Kassenverantwortlichen bemerkt und es ergaben sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit hinsichtlich des Kartenbesitzes. Die Zahlungsvorgänge wurden abgelehnt und die Karte schließlich in dem Schuhgeschäft einbehalten. Ob es sich um ein und denselben Täter handelte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise können bei der Polizei in Salzgitter-Bad (05341/8250) mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell