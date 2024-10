Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrerin mit Baum kollidiert

Großefehn - Autofahrer mit Traktor kollidiert

Marienhafe - Fahrradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrerin mit Baum kollidiert

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Südbrookmerland mit einem Baum kollidiert. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit einem VW auf der Oldeborger Straße und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam in Höhe der Hausnummer 116 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Autofahrer mit Traktor kollidiert

In Großefehn kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Traktor-Gespann. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 15.50 Uhr ein 26-Jähriger mit einem Traktor und Anhänger auf der Reithstraße in Richtung Kanalstraße Nord und wollte nach links auf ein Feld abbiegen. Ein nachfolgender 51-jähriger Mercedes-Fahrer setzte zeitgleich zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden Traktor zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Marienhafe - Fahrradfahrer verletzt

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Marienhafe mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Gegen 18 Uhr war eine 40-jährige Smart-Fahrerin auf der Burgstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung zum Tjücher Weg offenbar einen 34-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell