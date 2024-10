Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Hafen in Aurich sind Unbekannte in einen Lagerraum eingebrochen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrrad- und Kanulager in der Tannenbergstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Unbekannte haben in Wiesmoor einen Stromkasten beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand stiegen die Täter zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, in der Straße Büntstreek über einen Bauzaun und gelangten so auf das Gelände einer Baumschule. Auf dem Gelände wurde dann ein Verteilerkasten beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

