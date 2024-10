Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Auffahrunfall

Norderney - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Georgsheil ist am Montag ein Motorradfahrer verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Emder Straße (B 210) in Fahrtrichtung Emden und bremste verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 25-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Norderney - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montag bei einem Unfall auf Norderney verletzt worden. Ein 71 Jahre alter Mann fuhr gegen 10.20 Uhr auf dem Birkenweg in Fahrtrichtung Richthofenstraße. An der Kreuzung zur Nordhelmstraße missachtete er nach derzeitigem Erkenntnisstand die Vorfahrt eines 27-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell