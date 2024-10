POL-AUR: Neuharlingersiel - Imbiss abgebrannt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Upgant-Schott - Zeugen gesucht Im Dreescher Weg in Upgant-Schott haben Unbekannte am Wochenende versucht, ein Auto aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnisse machten sich in der Nacht zu Samstag, zwischen 0.40 Uhr und 1.40 Uhr, zwei Personen an einem schwarzen BMW X5 zu schaffen und lösten so die Alarmanlage des Wagens aus. Die Täter sollen daraufhin in Richtung Schottjer ...

mehr