Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Leichnam nach Wohnungsbrand in Isernhagen identifiziert - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Hannover (ots)

Nach einem folgenschweren Brand in einer Wohnung in Isernhagen ist eine verstorbene Person zweifelsfrei identifiziert. Wie die Polizeidirektion Hannover am Freitag, 20.09.2024, bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um den 93 Jahre alten Bewohner der Wohnung, in der das Feuer am Vortag ausgebrochen war. Die Todesursache und die genaue Brandursache sind derzeit noch unklar. Den Ermittlern liegen aktuell jedoch keine Erkenntnisse zu einem Fremdverschulden vor.

Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Brand finden sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5868527

ram, rod

