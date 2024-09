Polizeidirektion Hannover

POL-H: Leblose Person nach Brand in Wohnung in Isernhagen entdeckt - Kriminalpolizei ermittelt

Hannover (ots)

Nach dem Brand einer Wohnung in Isernhagen haben Rettungskräfte am Donnerstag, 19.09.2024, eine leblose Person entdeckt. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Brandursache aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover wurden Zeugen am Donnerstagnachmittag gegen 13:40 Uhr durch den Alarm eines Rauchmelders und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam. Betroffen war eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hohenhorster Bauernschaft, einem Ortsteil von Isernhagen. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Haus an der Burgwedeler Straße. Eine leblose Person konnte von Rettungskräften aus der Wohnung geholt werden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuchen verstarb der Mann am Einsatzort. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst nahm noch am Nachmittag die Ermittlungen am Brandort auf. Im Fokus steht nun die Klärung der Identität des Mannes, dessen Todesursache sowie der Auslöser des folgenschweren Brandes. Der entstandene Schaden wurde auf zunächst 200.000 Euro beziffert. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell