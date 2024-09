Polizeidirektion Hannover

POL-H: Großübung der Polizeidirektion Hannover und weiterer Behörden im Stadtgebiet

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover führt am Samstag, den 21. September 2024, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr, gemeinsam mit weiteren Behörden eine groß angelegte Einsatzübung durch.

Im Rahmen der Übung kann es im Bereich der Lavesallee, der Gustav-Bratke-Allee sowie im Bereich Wilhelmshavener Straße/Grotefendstraße zu Verkehrsbehinderungen und erhöhter Lärmentwicklung kommen.

Die Lavesallee wird für den genannten Zeitraum in westlicher Fahrtrichtung (stadtauswärts) zwischen Gustav-Bratke-Allee und Auestraße gesperrt. Zudem werden in Teilen der genannten Bereiche bereits im Vorfeld Halteverbote eingerichtet, die von den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Verkehrsteilnehmenden zu beachten sind. Fahrzeuge, die widerrechtlich in diesen Zonen geparkt sind, müssen leider abgeschleppt werden.

Wir bitten die Bevölkerung und Verkehrsteilnehmende um Verständnis und Rücksichtnahme während der Übung.

