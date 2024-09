Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Zeugenaufruf: Polizei sucht weiterhin dringend Zeugen nach Überfall auf einen Apothekenmitarbeiter

Hannover (ots)

Auch einen Monat nach einem Überfall auf einen 36-Jährigen sucht die Polizei Hannover nach weiteren Zeugen. Bereits am 11.08.2024 drangen Unbekannte gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung in Hannover-Ricklingen ein und forderten dort von einem 36-jährigen Bewohner die Herausgabe eines Schlüssels für eine nahegelegene Apotheke, um aus dieser anschließend Bargeld zu entwenden. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt (wir berichteten darüber: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5842791).

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt seit der Tat wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung, Freiheitsberaubung und Einbruchdiebstahls gegen die unbekannten Männer. Eine erste Auswertung vorhandener Spuren ergab weitere Hinweise auf mögliche Hintergründe der Tat. Die Ermittlungen dazu dauern weiterhin an.

Dennoch sind die Ermittlerinnen und Ermittler weiter auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und bitten erneut um Hinweise. Wer hat die Täter im Vorfeld, während der Tat oder auch bei ihrer Flucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, dd, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell