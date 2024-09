POL-H: Pattensen: Motorradfahrer (44) nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots) - Nach dem Brand einer Wohnung in Isernhagen haben Rettungskräfte am Donnerstag, 19.09.2024, eine leblose Person entdeckt. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover wurden Zeugen am Donnerstagnachmittag gegen ...

mehr