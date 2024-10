Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Großefehn - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in Spetzerfehn aufgebrochen. Die Täter machten sich zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, an einem Automaten im Ülkeweg zu schaffen. Entwendet wurden Bargeld und Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag kam es in Südbrookmerland zu einem Einbruch. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr stiegen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Theener Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden Wertsachen gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Auseinandersetzung im Supermarkt

In einem Auricher Supermarkt kam es am Montag zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Gegen 17.20 Uhr gerieten in einem Lebensmittelgeschäft am Pferdemarkt nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlugen sie sich gegenseitig. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und fertigte entsprechende Strafanzeigen.

