POL-AUR: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

Die Polizei Aurich sucht mithilfe einer Phantomskizze nach einem bislang unbekannten Mann, der versucht hat, in ein Wohnhaus einzubrechen.

Am Donnerstag, 5. September 2024, gegen 18.25 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Kanalstraße Süd in Großefehn einzubrechen. Der 39 Jahre alte Hausbewohner überraschte den Unbekannten und konnte ihn in die Flucht schlagen. Auf dem Mittelweg in Richtung Spetzerfehn lief der Täter davon.

Das Opfer konnte den Mann sehr konkret beschreiben, sodass ein Polizeizeichner ein Phantombild anfertigen konnte. Die Zeichnung soll die Person gut wiedergeben.

Die Ermittler erhoffen sich damit weitere Hinweise zur Identität des Mannes.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt:

- Alter: ca. 25 bis 30 Jahre - Größe: ca. 180 cm - Statur: schlank - Kopfform: V-förmig - Haut: dunkel - Haare: schwarz, seitlich kurz, oben etwas länger, hoch gestyled - Bart: Kinnbart - Ohren: klein, anliegend - Augenbrauen: schwarz, dick - Augen: braun, etwas dichter zusammen und kleiner - Nase: klein mit Nasenflügeln - Mund: schmal, schmale Lippen - Bekleidung: blaue Jeansjacke oder langärmliges Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe - Sonstige Auffälligkeiten: keine

Wer kann Angaben zu der Person auf dem veröffentlichten Phantombild machen?

Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606-215 entgegen.

--- Zur Erstmeldung vom 06.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5859210 ---

