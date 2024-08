POL-EU: Mit Haftbefehl auf E-Scooter unterwegs

Zülpich (ots) - Am Mittwoch (31. Juli) meldete ein Zeuge vier illegal entsorgte blaue Metallfässer an einem Feldweg an der Bundesstraße 56 in Zülpich. Auf den Fässern befanden sich Gefahrenzeichen für entzündbare Stoffe sowie wassergefährdend. Sämtliche Fässer waren mit einer unbekannten Substanz befüllt und fest verschlossen. Das Ordnungsamt entsorgte die Fässer. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: ...

