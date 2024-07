Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert 34-Jährigen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am vergangenen Samstag (20.07.2024) am Bahnhof Bad Cannstatt gekommen. Zusammen mit zwei unbekannten Personen lief ein 34 Jahre alter Mann am vergangenen Samstag die Treppen zum Bahnsteig 2/3 des Bad Cannstatter Bahnhofes hinauf. Kurz vor dem Erreichen des Bahnsteiges gegen 02:20 Uhr soll sich dann eine der beiden Personen umgedreht und dem hinter ihr befindlichen 34-Jährigen mit dem Fuß in das Gesicht getreten haben, sodass dieser die Treppen herunterstürzte. Bisherigen Ermittlungen zufolge flüchtete die männliche Person zusammen mit der Begleitung daraufhin in eine S-Bahn der Linie S2. Zeugen informierten vor Ort anwesende Mitarbeitende der Deutschen Bahn über den Vorfall, welche wiederrum den Rettungsdienst und die Bundespolizei alarmierten. Der verletzte 34-Jährige wurde vor Ort versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell