POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Einbruch in eine KITA Im Zeitraum von Freitag, den 08.12.2023, 16.00 Uhr bis Samstag, 09.12.2023, 10.50 Uhr gelangten noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Kamp-Lintforter Straße in Erkelenz, indem sie ein Fenster aufhebelten. Aus den Räumlichkeiten wurden u.a. Bargeld und Laptops entwendet. Die Polizei sicherte Spuren. Übach-Palenberg - ...

mehr