Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiter bedroht und Rechnung geprellt

Stuttgart (ots)

Zu einer Bedrohung, einer Beleidigung sowie einem Betrug ist es am gestrigen Mittwochmittag (17.07.2024) in einem Intercity Express in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 50-jährige Frau gegen 13:40 Uhr mit dem Zug, als sie während der Fahrt eine Zigarette in der Toilette rauchte. Im weiteren Verlauf soll die Reisende im Bordbistro Lebensmittel konsumiert haben, welche sie anschließend nicht bezahlen wollte. Als sie ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn daraufhin ansprach, kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge die 50-Jährige den Mitarbeiter mit einer Glasflasche bedrohte. Weiterhin soll die deutsche Staatsangehörige den DB-Mitarbeiter sowie dessen Kollegin mehrfach beleidigt haben. Alarmierte Bundespolizisten trafen die renitente Frau beim Halt in Stuttgart an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Betruges.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell