Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Während der Fahrt an S-Bahntür festgehalten

Rommelshausen (ots)

Ein alkoholisierter 14-Jähriger fuhr am gestrigen Dienstagabend (16.07.2024) am Rommelhausener Bahnhof einige Meter mit einer S-bahn mit, indem er sich von außen an den Haltegriffen einer Tür festhielt.

Bisherigen Informationen zufolge befand sich der mit über 1,1 Promille alkoholisierte Jugendliche gegen 21:30 Uhr zusammen mit einem Bekannten am Bahnsteig 1 des Bahnhofs. Nach kurzer Zeit soll sich der deutsche Staatsangehörige an den äußeren Haltegriffen des Lokführerstandes einer dort verkehrenden S-Bahn der Linie S2 festgehalten haben und so mit dem Zug mitgefahren sein. Laut Zeugenaussagen sprang er nach circa 50 Metern ab und begab sich daraufhin wieder zu seinem Begleiter. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten den augenscheinlich unverletzten 14-Jährigen noch vor Ort antreffen und auf die Dienststelle verbringen, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine erziehungsberechtigte Person übergeben wurde. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Das Mitfahren auf Zügen von unbefugten Personen an dafür nicht vorgesehenen Stellen ist lebensgefährlich. Aufgrund der Geschwindigkeiten und des oft unsicheren Standes kann es vorkommen, dass Personen den Halt verlieren und gegen Hindernisse wie Schilder oder Bäume prallen oder nach Kontakt mit der 15.000 Volt führenden Oberleitung einen Stromschlag erleiden. Zudem können Personen den Halt durch die Sogwirkung eines vorbeifahrenden Zuges verlieren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell