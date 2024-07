Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 44-Jährige am Bahnsteig verbal und körperlich attackiert

Waiblingen (ots)

Am gestrigen Montag (15.07.2024) wurde eine 44-Jährige am Waiblinger Bahnhof gegen 23:30 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern beleidigt und körperlich attackiert. Bisherigen Ermittlungen zufolge wartete die 44 Jahre alte Frau zunächst am Bahnsteig 3, als eine Gruppe von drei unbekannten Personen auf sie zukam. Zwei der drei Personen, bei welchen es sich um dunkelhäutige Männer mit Glatzen handeln soll, sprachen die Frau aktuellen Informationen zufolge daraufhin an, forderten sie auf mitzukommen und begannen sie zu beleidigen. Nach kurzer Zeit sollen die beiden Männer die 44-Jährige dann auch an den Haaren gezogen und sie in das Gesicht geschlagen haben. Nach aktuellem Kenntnisstand schritt nach kurzer Zeit eine bislang unbekannte Zeugin ein, woraufhin die Täter aus dem Bahnhof flohen. Die 44-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Zeugen, vor allem die einschreitende Frau, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

