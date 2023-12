Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zwei Verletzte bei Unfall

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden. Gegen 5.40 Uhr fuhr eine 24-jährige Volvo-Fahrerin auf der Bentstreeker Straße und geriet nach ersten Erkenntnissen auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einer 46-jährigen Transporter-Fahrerin zusammen. Ein Tanklaster hinter dem Transporter konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Volvo-Fahrerin und die 46-jährige Transporter-Fahrerin wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Wittmund - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in Wittmund ereignet hat. Auf der Straße Falster (L 10) war gegen 7.20 Uhr ein Lkw-Fahrer in Richtung Esens unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam und auf die Gegenfahrspur geriet. Der Autofahrer streifte den Lkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell