Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Verbale und Körperliche Auseinandersetzung in öffentlicher Toilette

Stuttgart (ots)

Zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am gestrigen Donnerstagmittag (18.07.2024) in einer öffentlichen Toilette am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Nachdem er die entsprechende Gebühr bezahlt hatte, soll ein 60-jähriger deutscher Staatsangehöriger gegen 12:15 Uhr zunächst versucht haben die öffentliche Toilette am Bahnsteig 1 mit seinem Rollkoffer zu betreten. Weil sich der Koffer bisherigen Informationen zufolge im Eingangsbereich verhakt hatte, bat der Reisende den anwesenden 36-jährigen Mitarbeiter um Hilfe. Daraufhin soll es zwischen dem sri-lankischen Staatsangehörigen und dem 60-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Folge der 36-Jährige auch gegen den Koffer des Reisenden getreten haben soll. Aktuellen Ermittlungen zufolge attackierten sich die beiden Männer schließlich auch körperlich, wobei der 60-Jährige zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten beide Beteiligte noch vor Ort antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Ein hinzugerufener Rettungswagen versorgte den 60 Jahre alten Reisenden, der 36-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung. In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell