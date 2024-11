Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior am Bahnsteig gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 79-jähriger Mann ist am Montagvormittag (18.11.2024) an der Stadtbahnhaltestelle Feuerbach beim Einsteigen in eine Stadtbahn der Linie U6 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Senior wollte gegen 10.00 Uhr in den letzten Waggon Richtung Gerlingen einsteigen. Dabei schloss sich die Tür der Bahn und seine Einkaufstüte wurde eingeklemmt. Daraufhin stürzte der Mann und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den 79-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +49711 89904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

