Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Telefontrickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Mehrere Senioren sind am Dienstag (12.11.2024) an der Schwarenbergstraße, der Klingenstraße und der Rotenbergstraße in die Fänge von Telefontrickbetrügern geraten und haben dadurch zum Teil Bargeld von mehreren Tausend Euro verloren. Zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr rief eine angebliche Bankangestellte bei den Senioren zuhause an und gaukelte ihnen vor, dass noch eine offene Rechnung mit einem Online-Anbieter bestehen würde und deshalb die EC-Karte nicht mehr funktionieren würde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die deutschsprechende Anruferin die Senioren dazu, die EC-Karte mit PIN an ihren Wohnanschriften an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Einer der männlichen Abholer soll etwa 170 Zentimeter groß und 40 bis 50 Jahre alt sein. Er war dunkel gekleidet und hatte eine normale Statur. Der andere Abholer soll etwa 180 Zentimeter groß sein und hatte eine normale Statur. Er trug eine braun-schwarz karierte Hose und eine beige Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

Wenn es darum geht, an Geld, Wertsachen oder ähnliche zu gelangen, dann sind die Maschen der Betrügerinnen und Betrüger sehr vielfältig. Banken fordern Sie nicht auf, sensible Kontodaten am Telefon mitzuteilen und schicken auch keine Mitarbeitenden zu Ihnen, um Ihre Bankkarte persönlich abzuholen! Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze: - Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Geben Sie keine vertraulichen Informationen wie PIN, TANs oder ähnliches weiter - Übergeben Sie Ihre Bankkarte, Wertsachen oder Geld nie an Fremde! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell