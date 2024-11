POL-S: Unter Brücke steckengeblieben

Stuttgart-Ost/-Wangen (ots) - Unbekannte sind am Freitag (15.11.2024) oder Samstag (16.11.2024) in eine Wohnung an der Ameisenbergstraße und am Samstag in eine Wohnung an der Höhbergstraße eingebrochen. An der Ameisenbergstraße schlugen die Einbrecher zwischen Freitagmorgen, 07.00 Uhr und Samstagmittag, 11.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheibe einer Balkontür ein. Aus der Wohnung stahlen sie Schmuck ...

