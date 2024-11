Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb schlägt Kunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend (15.11.2024) in einem Tankstellenkiosk an der Nürnberger Straße eine Dose Energydrink gestohlen und einen 49-jährigen Kunden geschlagen. Der Unbekannte nahm gegen 17.30 Uhr die Getränkedose aus einem Karton im Kiosk. Als der Kunde den Mann ansprach und aufforderte, die Ware zu zahlen, schlug der Täter dem 49-Jährigen ins Gesicht und flüchtete zu Fuß. Der Unbekannte war ein sportlicher Mann mit einer Glatze und auffälligen Tattoos am Kopf. Er trug eine Baseballjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell