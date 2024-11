POL-S: Betrunken Auto gefahren? - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots) - Unbekannte sind am Sonntagnachmittag (17.11.2024) in ein Gartenhaus an der Dietbachstraße eingebrochen und haben Gartenmaschinen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und mutmaßlich auf der Flucht liegen gelassen. Ein Zeuge beobachtete gegen 16.50 Uhr zwei Unbekannte in einem Gartengrundstück und alarmierte die Polizei. Diese stellte ein aufgebrochenes Gartenhaus und mehrere ...

