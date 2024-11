Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gartenhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag (17.11.2024) in ein Gartenhaus an der Dietbachstraße eingebrochen und haben Gartenmaschinen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und mutmaßlich auf der Flucht liegen gelassen. Ein Zeuge beobachtete gegen 16.50 Uhr zwei Unbekannte in einem Gartengrundstück und alarmierte die Polizei. Diese stellte ein aufgebrochenes Gartenhaus und mehrere Gartenmaschinen in der Umgebung fest. Einer der Diebe war zirka 175 Zentimeter groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarzblaue Jacke. Polizeibeamte fahndeten nach den Dieben, unter anderem mit einem Hubschrauber, und nahmen einen 15-Jährigen in der näheren Tatortumgebung vorläufig fest. Ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Besitzer der gefundenen Gartenmaschinen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

