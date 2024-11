Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchte Raubstraftat unter Jugendlichen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Botnang (ots)

Mehrere Unbekannte haben am Freitagabend (15.11.2024) zwei 15-Jährige in der Kauffmannstraße zunächst bedrängt und bei einem Jugendlichen die Herausgabe der Geldbörse gefordert. Als dieser damit nicht einverstanden war, wurden Beide von den Angreifern umringt und geschlagen, konnten sich aber befreien und in unterschiedliche Richtungen flüchten. Die Tat ereignete sich gegen 19.40 Uhr. Einer der beiden 15-Jährigen wurde durch die Tat so schwer verletzt, dass dieser zur ambulanten medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der zweite Angegriffene wurde leicht verletzt und konnte in die Obhut seines Vaters übergeben werden. Zu den vermeintlichen Tätern kann gesagt werden, dass es sich um eine Gruppe von zirka zehn Jugendlichen bzw. Heranwachsenden im Alter von 16 - 20 Jahren gehandelt haben soll. Diese sollen dunkel bekleidet und teilweise auch maskiert gewesen sein. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

