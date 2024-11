Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.11.2024) drei 18 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, welche an der Werastraße mehrere Graffitis an eine Hausfassade gesprüht haben sollen. Ein Zeuge beobachte gegen 03.45 Uhr, wie die 18-Jährigen mehrere Graffitis auf einer Länge von etwa 26 Meter angebracht und sich anschließend in Richtung Eugensplatz entfernt haben sollen. Alarmierte Polizeibeamte konnten diese dort antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die Drei wieder auf freien Fuß.

