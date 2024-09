POL-EL: Bad Bentheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Freitag, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr kam es in der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellten Seat Altea. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn ...

