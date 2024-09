POL-EL: Meppen - Zwei Personen bei Unfall verstorben

Lingen (ots) - Gestern um 20:30 Uhr kam es auf der Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrer eines BMW 1er Reihe fuhr aus der Straße "Am Galgenesch" auf und übersah dabei eine 52-jährige Fahrerin in einem Ford Fiesta. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

