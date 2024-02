Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einreiseverbot ignoriert

Görlitz (ots)

Die Bundespolizei nahm gestern Nachmittag (15. Februar 2024) auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen Georgier (22) fest. Gegen ihn lag ein Einreiseverbot vor. Im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Georgier in einem polnischen Pkw festgestellt. Der Mann wies sich mit seinem gültigen georgischen Reisepass aus. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Ausländerbehörde Rüsselsheim am Main gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland erließ. Demzufolge hätte er bis August 2026 nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200,00 Euro erhoben. Der Georgier wurde nach Polen zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell