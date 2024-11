POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstag (16.11.2024) in der Unterführung an der Holzgartenstraße eine 27-jährige Frau sexuell belästigt. Der Unbekannte fuhr mit einem Fahrrad gegen 16.20 Uhr in der Unterführung vom Stadtgarten Richtung Hoppenlau-Friedhof. Während er an der 27-Jährigen vorbeifuhr, berührte er sie unsittlich am Gesäß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

