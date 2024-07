Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240705 - 0675 Frankfurt - Westend: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) Am Donnerstag, den 4. Juli 2024 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bockenheimer Landstraße, bei dem ein Auto mit einem Trike zusammenstieß. Die Trikefahrerin verletzte sich schwer.

Der Unfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf der Bockenheimer Landstraße, welche die 50-Jährige in Richtung Zeppelinallee befuhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei der 48-jährige Autofahrer aus einer Hofeinfahrt entgegen des Verkehrszeichens nach links in die Bockenheimer Landstraße eingebogen. Hierbei habe er stark beschleunigt um die Lücke im Verkehr nutzen zu können. Beim Abbiegevorgang habe der BMW-Fahrer die Trikefahrerin übersehen. Dadurch sei es zu einer Kollision gekommen. Die 50-Jährige sei durch den Zusammenstoß über die Motorhaube geschleudert worden und auf der Straße gelandet. Im weiteren Verlauf kam die Frau in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

