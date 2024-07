Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 2407704 - 0674 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Hakenkreuzaufkleber an Gebäude geklebt

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwoch gegen 11:00 Uhr bemerkte ein Mann, dass ein ca. 10x8 cm großer Aufkleber mit einem roten Hakenkreuz an die Fassade eines Gebäudes in der Kaiserstraße geklebt worden war. Er entfernte den Aufkleber und verständigte die Polizei, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

