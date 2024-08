Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Verkehrsinsel beschädigt

Werlte (ots)

In der Nacht zu Samstag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 1 Uhr die Sögeler Straße in Werlte in Richtung Hauptstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug mit einer dortigen Verkehrsinsel und beschädigte diese. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen VW UP. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell