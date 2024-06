Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrüche im Kreis Viersen - Haben Sie Hinweise?

Kreis Viersen (ots)

Zwei Einbrüche in Verkaufsläden beschäftigen die Polizei seit dem Wochenende. Der erste Einbruch geschah am Samstag, 1. Juni, um 4:20 Uhr in einer Apotheke in der Jakob-Krebs-Straße in Willich-Anrath. Der oder die Unbekannten gelangten gewaltsam in den Verkaufsraum der Apotheke und entwendeten eine Kasse, während eine andere Kasse offenstand und noch Münzgeld enthielt. Ob sich mehr in den Kassen befunden hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der zweite Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, 2. Juni, gegen 3 Uhr. Ein Unbekannter schlug die Scheibe einer Postfiliale in der Schulstraße ein. In dieser Postfiliale befindet sich ein Verkaufsraum eines Telefonunternehmens. Der Unbekannte entwendete diverse Mobiltelefone aus der Filiale.

Falls Sie Hinweise zu den Einbrüchen haben, melden Sie diese bitte unter folgender Rufnummer der Polizei: 02162/377-0./jk (406)

