Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath

Langenfeld - 2404055

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwochmorgen, 10. April 2024, kam es auf der Friedrichstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 8:40 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Kia Sorento die Friedrichstraße in nördlicher Richtung, als ihr in Höhe einer Fahrbahnverengung ein silbernes Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach eigenen Angaben nach rechts aus und touchierte hierbei einen geparkten Seat. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des silbernen Fahrzeuges unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwochnachmittag, 3. April 2024, kam es auf der Talstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15:25 Uhr hatte die Fahrerin eines weißen Hyundai Tucson ihr Auto in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 181 abgestellt. Als sie gegen 16:15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Schaden durch einen Radfahrer entstanden ist. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe an dem Hyundai mit einem Kennzeichen für den Bereich Bergisch Gladbach (GL-) auf circa 1.600 Euro.

Am Samstagabend, 13. April 2024, kam es auf der Wolfhagener Straße in Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 15-Jähriger auf einem Pedelec die Wolfhagener Straße in Richtung Kaiserstraße, als ihm in Höhe der Hausnummer 46 ein schwarzer VW entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, wich der 15-Jährig auf seinem Pedelec nach rechts aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Pedelec und stürzte zu Boden, wobei er leicht verletzt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrzeugführer in Richtung Düsseldorfer Straße. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem Auto um einen Golf gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann