Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller mit Auto zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein VW Golf und ein Roller des Herstellers Piaggio sind am Montagabend (18.11.2024) an der Einmündung Heilbrunnennstraße/Nord-Süd-Straße zusammengestoßen. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 21.30 Uhr in der Heilbrunnenstraße unterwegs und wollte nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen. Hierbei stieß er mit dem 27-jährigen Roller-Fahrer zusammen, der die Nord-Süd-Straße in Richtung Vaihingen befuhr. Beim Zusammenstoß zog sich der 27-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell