Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag (19.11.2024) in der Pforzheimer Straße hat sich ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 60-jährige Fahrerin eines Smart war gegen 11.00 Uhr in der Pforzheimer Straße Richtung Weilimdorf unterwegs. An der Landauer Straße wollte sie nach links abbiegen und übersah offenbar den entgegenkommenden Yamaha-Fahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

