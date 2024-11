Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallfluchten, Sachbeschädigung und Gebäudebrand



Bretzfeld: Audi von Unbekanntem beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Öhringen sucht nach Zeugen, nachdem am Montagnachmittag ein Audi in Bretzfeld von einem Unbekannten beschädigt wurde. Die Besitzerin hatte den S4 gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz "Wasserspielplatz" in der Einsteinstraße abgestellt. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte bemerkte sie an ihrem Fahrzeug Beschädigungen. Diese wurden von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem anderen Fahrzeug verursacht. Anstatt den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Ingelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstagvormittag blieb ein unbekannter Autofahrer an einem in Ingelfingen geparkten Pkw hängen, meldete den Unfall aber weder bei der Polizei noch beim Besitzer des beschädigten Audis. Der A7 stand zwischen 9 Uhr und 11 Uhr auf einem Stellplatz an der Oberen Gasse, als der Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren an dem Wagen entlangschrammte. Dabei entstand ein Schaden, der von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Künzelsau: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In Künzelsau beschädigten Unbekannte in der vergangenen Woche mehrere Plakate einer Bürgerinitiative, die für einen anderen Standort des geplanten Kläranlagenneubaus warben. Im Zeitraum zwischen Montag, dem 11.11.2024, und Montag, dem 18.11.2024, wurden mehrere der im Bereich der Kocheraue zwischen Nagelsberg und Ingelfingen angebrachten Plakate abgerissen oder anderweitig beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Forchtenberg: Gebäude nach Brand unbewohnbar

Am Mittwochmorgen kam es in Forchtenberg zum Brand eines Gebäudes, der die Einsatzkräfte für mehrere Stunden beschäftigte. Gegen 8 Uhr meldete ein Bewohner des Hauses in der Straße "Burgrain", dass er in seiner Wand einen Brandherd entdeckt habe. Die eintreffende Feuerwehr konnte zwar keine offenen Flammen, dafür aber eine weitere Brandstelle in der Wand feststellen. Dieser konnte zwar gelöscht werden, jedoch mussten hierzu wesentliche Gebäudeteile aufgerissen werden. Das Haus ist hierdurch aktuell nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise blieben alle drei, bei Brandausbruch anwesenden Personen, unverletzt. Der Schaden wird ersten Schätzungen nach mit etwa 100.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

