Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen und Aufbrüchen von Snackautomaten gesucht

Heilbronn (ots)

Leingarten: Werkzeuge aus Gartenhütten gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende mehrere Werkzeuge und Maschinen aus zwei Gartenhütte in Leingarten. Zwischen Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, begaben sich der oder die Täter auf die Gartengrundstücke im Gewann "Bonnen" und öffneten gewaltsam die Türen der Hütten. Anschließend wurden drei Kompressoren, zwei Notstromaggregate, zwei Kettensägen und diverses anderes Werkzeug gestohlen. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei circa 1.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07138 810630 an den Polizeiposten Leintal.

Brackenheim-Neipperg: Verkaufsautomaten aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen? Am vergangenen Wochenende wurden in Neipperg zwei Verkaufsautomaten aufgebrochen. Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmorgen, 5 Uhr, machte sich der Täter an einem Eisautomaten und einem Warenautomaten zu schaffen und entwendete daraus das Münz- und Scheingeld in Höhe von mehr als 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6096 beim Polizeiposten Brackenheim zu melden.

Möckmühl: Wohnungseinbruch zur Tageszeit - Wer kann Angaben machen? Am Montagmittag wurde in Möckmühl in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zutritt zu dem Haus in der Korber Straße. Anschließend wurden Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf circa 3.600 Euro geschätzt. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in und um die Korber Straße gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Offenau: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in eine Bäckerei in Offenau eingebrochen und anschließend versucht Bargeld zu entwenden. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr machten sich der oder die Täter an der Türe des Gebäudes in der Straße "Unter der Kaiserpfalz" zu schaffen und gelangten so ins Innere. Der anschließende Versuch Bargeld aus dem Bezahlautomaten zu entwendeten schlug jedoch fehl. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 zu melden.

